Svatba s Justinem Bieberem? Modelka svěřila, jak na zprávu reagovali rodiče

Hailey Baldwin, provdaná Bieber, s manželem Justinem Profimedia.cz

Když se s Bieberem rozhodli do toho praštit, rodičům Kennye a Stephenovi to okamžitě zavolala. S otázkou, co si o tom myslí a jestli to není bláhové. Přece jen, a toho si byla vědomá, se dali dohromady v květnu 2018, už dva měsíce nato se zasnoubili a další dva měsíce jim stačily k uskutečnění veselky. Konala se v utajení v září 2018. Po roce si ji zopakovali a po komorním obřadu uspořádali party ve velkém stylu a se všemi přáteli.

„Všechno se to seběhlo velmi rychle, a tak nějak najednou, ale on a já se známe velice dlouho, což je důvod, proč jsem z toho nebyla vyděšená,“ uvedla Hailey. „Je to velké životní rozhodnutí, prožívala jsem tolik emocí najednou,“ dodala.

„Pamatuji si, že jsem volala rodičům a řekla jsem jim: ‚Teď je čas, abyste mi zabránili v tom udělat něco šíleného, jestli si myslíte, že je to špatný nápad. Protože i když v srdci cítím, že to chci udělat, stejně mi řekněte, jestli...no...prostě klid, nádech a přemýšlejte o tom a uvidíte, co si o tom budete myslet za 24 hodin nebo týden nebo tak‘. A oni mi řekli: ‚Upřímně, myslíme si, že tohle je pro tebe, víme, že tohle chceš, takže ti věříme‘,“ našla Hailey u rodičů podporu.

Stephen Baldwin je stejně jako známější bratr Alec hercem, Kennya je designérka. Umělecké prostředí tak bylo Hailey vlastní odmalička. Možná i proto, jak rovněž uvedla v dokumentu, tak miluje sledovat svého muže při práci. ■