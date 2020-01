Modelka Alena Šeredová (41) se pochlubila krásnou zprávou: Je těhotná!

Šeredová je potřetí těhotná. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram A. Šeredové

„V červnu k nám přiletí čáp! Nebo to bude vrána? Kdo ví. Už teď je to ale naše láska a moc se všichni těšíme,“ napsala si Šeredová dojemný vzkaz k fotografii, na které se chlubí svým těhotenským bříškem. Miminko Alena čeká s italským miliardářem a dědicem automobilky Alessandrem Nasim, se kterým randí několik let.

Alena Šeredová má s Gigi Buffonem dva syny

Super.cz

O údajném těhotenství Šeredové se spekulovalo již v minulosti, modelka je ale vždy vyvrátila.

Na přírůstek do rodiny se těší i Alenini dva synové z předchozího manželství. S italským fotbalistou Gigim Buffonem má Louise Thomase (12) a Davida Leeho (10).

Sourozence už mají i ze strany otce. Italský sportovec má s moderátorkou Ilarií D'Amico 4letého syna Leopolda. ■