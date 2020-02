Sloupává ze sebe vrstvy jako cibulka: Denisa Spergerová konečně ukázala nové trojky v plné kráse

Denisa Spergerová ukázala nové trojky v bikinách. Super.cz

"Konečně už nemusím pořád nosit zdravotní podprsenku a můžu nejen chodit v plavkách, ale můžu začít třeba i se cvičením, což po operaci nešlo. Jsem moc spokojená," svěřila nám Denisa, která je nyní hrdou majitelkou implantátů o obsahu 340 mililitrů.

Jediný problém, který se dá ale snadno vyřešit, je to, že už jí není pár kousků z jejího šatníku. "Šaty jsou mi těsné, tak je asi budu muset prodat. Stálo to ale za to," míní Denisa. "Přece jen mi tam něco chybělo, fotografové v mém případě pracovali s Photoshopem. Teď snad budu mít víc práce a budu chodit i víc přehlídky," předpokládá loňská Miss Czech Republic. ■