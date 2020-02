Irina Shayk prozradila detaily ze svého soukromí: V dětství si myslela, že je kluk a narodila se ve špatném těle

Irina Shayk Profimedia.cz

„Vždycky mi přišlo, že jsem měla být kluk. Nevím proč. Možná proto, že otec vždycky chtěl chlapce,“ uvedla a pokračovala. „Když mi bylo 14 a můj otec zemřel, myslela jsem si, že teď je to na mně, postarat se o rodinu, protože jsem chlap. A řekla jsem si, že se nikdy nevdám.“

Ze zmatenosti ale naštěstí vyrostla a dnes si naplno užívá, že je žena. „Samozřejmě mě to přešlo a miluji být ženou. Ale pamatuji si na ten pocit,“ doplnila.

Modelka také naznačila, že se svým bývalým partnerem a otcem její dcery Ley (2) zpřetrhala všechny vazby, protože umí být dle vlastních slov i pěkně chladná. „Mám složitou povahu a v každém případě vím, co chci. Myslím, že některé muže to může děsit. Pokud je někdo pryč z mého života, je prostě pryč, skončím s ním. Pro někoho je to možná děsivé,“ prozradila na sebe.

Doplnila ale, že pod tvrdou slupkou je milá, sladká osoba, která často pláče během rozhovorů. Přiznala také, že je těžké být svobodnou matkou. „Je náročné najít rovnováhu mezi tím být svobodná matka a pracující žena, která musí zajistit rodinu. Věřte mi, jsou i dny, kdy se probudím a říkám si, že nevím, co mám dělat, že se mi všechno rozpadá pod rukama.“ ■