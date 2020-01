Tvoří si Táňa Makarenko své vlastní silikonové klony? Mezi 10 finalistkami Miss Czech Republic už jedna nová prsa má

Taťána Makarenko zhodnotila postavy finalistek i vítězek své soutěže krásy. Super.cz

Loni bylo doprovodné klání pro ředitelku soutěže Miss Republic Taťánu Makarenko (30) tak trochu šokem. Finalistky dlouho neviděla a dvěma z nich, které nakonec samy odstoupily, se dost změnily postavy . K horšímu. Což při soutěži The Best in Swimsuit okamžitě uhodilo do očí.

Letos může být s celou finálovou desítkou spokojená. Tak to také zhodnotila v našem videu. "Mile mě překvapily, protože jsem se s nimi tři týdny neviděla. Zamakaly na sobě, mám jen malé výhrady, a to jsem velký detailista," míní. A nezáleželo na tom, jak byly slečny vysoké. "Dívky mezi sebou mají deset centimetrů rozdíl, proto je máme seřazené tak, aby nejmenší stály na krajích a nejvyšší uprostřed," upřesnila.

Promluvili jsme si i na téma, že se její vítězky nechávají po soutěži houfně přeoperovávat. Ani sama Táňa se netají tím, že si nechala vylepšit poprsí. Tvoří si snad svoje vlastní klony? "Záleží na tom, kdo co chce a co pro něj znamená souměrná postava. Denisa Spergerová i Daniela Zálešáková to samy chtěly a sešlo se to tak, že šly na operaci krátce po sobě. Probíráme to, neříkám jim musíš ani nesmíš. Nechci, aby si někdo myslel, že je tvořím k obrazu svému," nepotvrdila nám tuto teorii Makarenko.

Prozradila nám také, že už mezi finalistky nového ročníku Miss Czech Republic jedna z dívek postoupila se silikonovými implantáty. "Ale vykompenzovala svoji postavu tak, jak potřebovala. Jinak jsou děvčata přírodní a doufám, že i zůstanou," uzavřela. My jsme z ní pak ale ještě vytáhli jméno dívky, o které mluvila. Takže víme, že postavu si nechala vylepšit dívka číslo 10 Natálie Kočandová. ■