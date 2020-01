Kudrnatá modelka ukázala svoje nová ňadra: Rok po operaci chce s o 32 let starším přítelem otěhotnět

Daniela Zálešáková Super.cz

"Cítím se dobře, ani jsem neměla velké bolesti. Většinou nosím zdravotní kompresní podprsenku, ale chtěla jsem si udělat hezké fotky, tak jsem ji na chvíli sundala," vysvětlovala nám Daniela, která byla součástí doprovodného týmu aktuálních finalistek soutěže krásy na jejich soustředění. "S Taťánou Makarenko (30) jsme kamarádky a ráda jí vypomůžu, když potřebuje," vysvětlovala svoji přítomnost v rakouských lázních.

Paradoxem je, že dvacetiletá Daniela sice na plastiku jít chtěla, ale až po dítěti. To plánuje s partnerem Josefem Smolíkem, který je o 32 let starší, co nejdříve. "Dítě bychom chtěli do roka. Ale přišla tahle nabídka, tak jsem si řekla, že ji využiju," krčila rameny. V našem videu prozradila i to, jak se dvacátnici s padesátníkem žije. ■