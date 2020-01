Selena Gomez Profimedia.cz

Tentokrát to nejspíš bude něco veselejšího, protože na natáčení, kde ji zachytili paparazzi, se ukázala v přiléhavých zlatých šatech s volnými zády. Mladá zpěvačka tak bude bez podprsenky, a to jistě přiláká mnoho mužských diváků.

Selena se nedávno znovu vrátila k okomentování svého zatím nejzásadnějšího vztahu se zpěvákem Justinem Bieberem (25) a úspěchu hitu Lose Yout To Love Me, který byl právě o něm: „Jsem na píseň velmi pyšná. Cítila jsem, že jsem to pořádně neuzavřela, a potřebovala jsem nějak říct, co mám na srdci. Bylo to velmi složité a jsem ráda, že je po všem.“ ■