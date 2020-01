V mrazu vás rozehřejí: Tyhle finalistky Miss Czech Republic umí nejlépe předvést svá těla v bikinách

Tyhle dívky vyhrály soutěž o nejlepší těla v bikinách. Super.cz

Součástí příprav na finále soutěže krásy Miss Czech Republic je i doprovodná challenge, kde musejí finalistky v bikinách předvést, jak umějí svá těla odprezentovat. V minulém ročníku The Best in Swimsuit vyhrála Denisa Spergerová (19), která nakonec získala i vítěznou korunku celé soutěže.