Pořád vypadá na dvacet: Katie Holmes (41) vyrazila do ulic ve velmi sexy modelu

Katie Holmes Profimedia.cz

Málokdy se stane, že by herečka Katie Holmes (41) vyšla ven v nějaké podivné módní kreaci. Co se týče módy, vkus má opravdu vytříbený, jak znovu dokázala nedávno v New Yorku. Vyrazila v černém modelu, který dokonale zdůrazňoval její dekolt.

A opravdu jako by od natáčení Dawsonova světa nezestárla ani o den. Katie randila šest let s hercem Jamiem Foxxem. V loňském roce se měli rozejít. Ačkoliv pár nikdy samotný vztah ani rozchod, o němž se spekulovalo snad tisíckrát, nepotvrdil, herec byl od té doby viděn se zpěvačkou Selou Vave.

Přitom ještě několik měsíců předtím se poprvé objevili ve společnosti jako pár, a sice na akci Met Gala. Holmes byla v minulosti vdaná za Toma Cruise, s nímž má dceru Suri (13).

Letos bude možné vidět Katie minimálně ve dvou filmech, a sice v thrilleru Brahms: The Boy II a dramatu The Secret: Dare to Dream natočeného na motivy bestselleru The Secret od Rhondy Byrne. ■