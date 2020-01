Lidé šijí do Hailey Bieber kvůli malíčkům: Prosím, už toho nechte, je to vrozená vada, vzkázala

Hailey s manželem Justinem Bieberem Profimedia.cz

V případě Hailey jde o komentáře ohledně jejích malíčků - čtete správně. Už mnohokrát si modelka přečetla, že jsou křivé a proč to tak je, co je s nimi špatně. A rozhodla se odpovědět.

„Tak jo, pojďme se pobavit o malíčcích. Protože si sama ze sebe na tohle téma dělám celý život srandu, můžu vám taky říct, proč vypadají tak křivě a děsivě,“ začala a následně svěřila, že trpí ektrodaktylií. Ta je popisovaná jako vrozená vada spočívající v absenci článku nebo prstu.

„Je to genetické, mám to celý život. Takže se mě můžete přestat ptát, co je špatně s mými prsty. Je to tohle. Tak do mě kvůli malíčkům prosím vás přestaňte šít,“ požádala na Instagramu. ■