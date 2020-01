Anna Kadeřávková zkritizovala Bratislavu: Zabal si ponožky a jeď do Prahy, schytala to od Slováků

Anna Kadeřávková sdělila dojmy ze slovenského hlavního města... Foto: Instagram A. Kadeřávkové

Bratry Slováky totiž pěkně naštvala komentářem o Bratislavě!

„Oproti Praze je Bratislava fakt malý město. Je tu mnohem menší nabídka podniků, služeb nebo celkově všeho. Nechápejte mě špatně, ale jako Pražačka jsem zvyklá na jistý standard velkoměsta. No, po některých zjištěních jsem byla v šoku,“ postěžovala si Kadeřávková, které chyběly například non-stop večerky, více řetězců rychlého občerstvení nebo společenské akce.

Dále postrádala aquapark a celkově možnosti toho, co v Bratislavě dělat. Slováci jí to ale dali sežrat a nebrali si servítky.

„Takový arogantní a nepravdivý obraz o našem hlavním městě. Skvělých míst je v Bratislavě hodně a stále přibývají nová. Máš tam ještě víc hloupostí, ale prosím, zabal si ponožky, sandále, lepeňák a jeď do Prahy, anebo alespoň přestaň urážet naše hlavní město, když jsme tě tu přivítali,“ rozohnila se jedna ze Slovenek. Jednosměrný lístek do Prahy by jí ale nejraději poslali i další. Kadeřávková ale negativní reakce nechápe.

„Proč vás to tak naštvalo? V textu vypichuju věci, které mě, jako člověka zvyklého na standardy hlavního města, překvapily. Rozhodně tím nic a nikoho neurážím. Je to, jak to je, mě to jen překvapilo. Spoustu lidí, co mě sledujou, zajímá, jak se tu žije. Já jim můžu předat svoji zkušenost, to jsem udělala. Jed, aroganci a urážky jste si z toho vycucala sama, já je nikde nepíšu,“ bránila se Kadeřávková. ■