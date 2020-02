Angelo v rámci propagace turné poskytl krátký rozhovor. Foto: archiv JVC group

Byli hvězdami první velikosti v devadesátých letech. Sláva rodinné kapely The Kelly Family u nás sice v posledních letech utichla, ale zcela se na ně nezapomnělo. Za pár dní legendární hudební skupina vystoupí v pražské O2 areně v rámci nového turné, kterým oslaví výročí od vydání slavného alba Over the Hump. Nám se podařilo před vystoupením vyzpovídat jednoho z nejvýraznějších členů Angela, který se rozpovídal o minulosti, ale i o současné velké jízdě. Jiří Čeladník

Angelo, řadu let jste byli na vrcholu a fanoušci vás následovali na každém kroku. Bylo možné oddělit vaše soukromí od práce spojené s kapelou?

Byla to rozhodně zajímavá situace. Na jednu stranu jsme k sobě měli osobní vztah, ale také jsme spolu pracovali a dělali hudbu. To umožnilo mnoho věcí, které by se jinak nikdy nestaly. Ale stále fungujeme a jsme tady.

Často jste v devadesátých letech vystupovali v České republice. Zkuste si prosím vzpomenout na jeden konkrétní okamžik z té doby, který jste si zapamatoval?

Moje vzpomínka na Prahu je hlasitá. Vzpomínám na podpisovou akci na Václavském náměstí. Podepisovali jsme tam cédéčka. Když jsme vykoukli z okna, byla část ulice úplně zaplněná, nedalo se projít. Lidé na náš čekali. Vím, že tenkrát přišlo tolik lidí, že se celá akce musela ukončit, bylo to skoro nebezpečné. Nakonec vše dobře dopadlo.

Byli jste v 90. letech připraveni na slávu? Jak jste se snažili chránit?

Myslím, že Paul McCartney řekl velmi zajímavou věc. Rozdíl mezi Elvisem a Beatles jen ten, že Elvis prošel celou do slávou sám. Jeho okolí a lidi okolo nikdy nemohli pochopit, co prožívá. Beatles byli čtyři kluci, kteří mezi sebou mohli komunikovat, poradit si a opřít se o sebe. Když jsem to od Paula McCartneyho slyšel, vzpomněl jsem si na nás. Začali jsme pomalu, a když přišla ta velká věc, nikdo nebyl připraven. Na toto se nedalo připravit. Ale díky tomu, že jsme byli rodina, byli jsme spolu, zvládli jsme to a nikdo z nás neskončil špatně.

Pracujete na nových písních nebo dokonce novém albu?

Co je důležité říci, je to, že turné Over the Hump je pro nás poprvé, kdy jsme můžeme hrát celé album tak, jak je nahrané ve studiu. Pro fanoušky je to také velmi zvláštní a myslím, že je super, že to po 25 letech můžeme konečně udělat. Některé písně jsme od té doby nehráli. Bude to první část koncertu. Druhou částí show budou písně, které pochází z úplných začátků kapely. Všechny velké hity oblíbené fanoušky. Tvorba této show Over the Hump Tour, je uměleckým dílem. ■