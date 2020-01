Je zasnoubená a mluví o svatbě. V maminčiných šatech už se ale Halina Pawlowská vdávat nehodlá

Halina Pawlowská se nejspíš bude podruhé vdávat. Herminapress

Došlo už k zásnubám? „Dostala jsem od něj prstýnek. Ale ... nenapadlo mne, že je zásnubní... já jsem mu dala hodinky,“ odpověděla na naši zvídavou otázku Halina, která však nevylučuje možnost další veselky. Ta bude ale jistě jiná než ta před víc než čtyřiceti lety.

„Vím jistě, že bych se tentokrát nevdávala v maminčiných šatech. Na své první svatbě jsem měla černé, ve kterých máma promovala, když se stala doktorkou práv. Plánuju své vlastní šaty, ale to je asi vše, co vám k tomu teď řeknu,“ hýřila poetickým humorem spisovatelka během našeho posledního setkání na prezentaci čisticího prostředku.

Halina je workoholik a ve vysokém pracovním nasazení nepolevuje. Připravuje svou další knihu, která vyjde v květnu, pracuje pro Český rozhlas, kde má na stanici Dvojka každou sobotu a neděli literární pořad.

„V Pokračování za chvilku čteme povídky či úryvky textu renomovaných i začínajících spisovatelů a v nedělním Co Čech, to Němcová ke mně domů chodí sympatické osobnosti, se kterými si povídám. Nejen o knihách. A taky několikrát týdně objíždím Českou republiku se svou one woman show Manuál zralé ženy,“ vyjmenovala Halina, která bude od letošního března působit také na prknech divadla Ungelt. „Moc mě to baví. A taky mě baví chodit do kaváren s kamarádkami. A kupovat si šaty a doplňky na netu a docela ráda uklízím,“ doplnila s úsměvem. ■