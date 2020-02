Herečka se několikrát dojala. Foto: Super.cz/archiv Para Swimming Cup Prague

Kromě potřebných dětí podporuje jedna z nejobsazovanějších českých hereček také české paralympioniky. Naposledy nás Jitka pozvala do centra současného umění DOX na vyhlášení výsledků Česko-slovenského poháru 2019, který společně uvedli v život Český svaz tělesně postižených sportovců a Slovenský paralympijský výbor.

„Jsem s těmito úžasnými lidmi v kontaktu od roku 2017 a snažím se pomáhat alespoň tím, aby se o nich víc vědělo. Je potřeba vědě, jací jsou to neuvěřitelní sportovci a obdivuhodně se dokáží poprat s hendikepem," uvedla s nadšením Jitka a dále dodala: „Potkat se s nimi a vidět, co dokážou, je radost. Vždycky si říkám, že moje starosti jsou nic proti tomu, co musí překonávat oni.“

Večer, který byl vyvrcholením kvalifikačního závodu na paralympiádu v Tokiu, moderovala Jitka společně s Janem Nevrklou. Všem účastníkům, kteří se vydají reprezentovat naši zemi do Asie, drží Jitka palce. „Budu jim na dálku strašně fandit a dost často volat. Mají šance na medaile,“ říká s nadšením Jitka. ■