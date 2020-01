Strašili jste uprchlíky a znásilněním mých dcer, a teď? Tomáš Klus opět reagoval na hrozbu koronaviru

Tomáš Klus s manželkou Tamarou Michaela Feuereislová

„Toho strachu, co denně nasáváme, se bojím víc než morové rány. Čeří totiž nenávist. Zase mi píšete, že co budu dělat, až budou mé děti kašlat krev, po tom, co jsem zveřejnil status o koronaviru. Stejně jste mě strašili uprchlíkama, že budou masově znásilňovat mé dcery,“ reagoval na kritiku Klus.

A pokračoval: „Co to z nás vlastně hovoří? Jak to, že palčivé jsou katastrofy až v momentě, kdy ohrožují bezprostředně naše komfortní zóny; do té doby a po jejich vytěsnění za hranice, je nám příčina šumák? Proč tolik pozornosti, co těch 81 obětí, nebudí sběrné tábory v Řecku, kde se jako k infekčním chováme k lidem stiženým válkou; co s nimi bude? Lépe řečeno, co bude s lidstvem, které se začíná chovat nelidsky?“ ptal se Klus.

„Panika je na místě, ale aktivizovat by se měl soucit a odhodlání pomáhat si bez rozdílu dresů, nikoli tendence separovat (se). Žijeme v globálním světě, což nese benefity, ale i výzvy vypořádat se s globálními problémy, jež nelze ustát jinak než spolu. Nezlehčuji hrozbu, jen upozorňuji na meritum věci. Nebuďme ovce, co se dají do pohybu jen hrozbou vlka,“ zafilozofoval si zpěvák. ■