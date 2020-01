Obklopená rodinou a zahrnutá květinami: Podívejte se, jak Ronaldova Georgina slavila 26. narozeniny

Georgina Rodriguez Profimedia.cz

V textu ke zveřejněnému materiálu děkovala za to, jaké ji v životě potkalo štěstí: „Díky vám všem za gratulace, květiny a lásku. A díky, můj muži, za to, že jsi mi dal to nejlepší v životě, naše děti. Miluju tě,“ napsala modelka.

Fanoušky zaujaly nejen snímky, ale také výraz, kterým svého partnera označila - muž, manžel. Na dotazy zahraničních médií ohledně případného sňatku však Ronaldův mluvčí neodpověděl. Pár dlouhodobě nekomentuje ani otázky stran zásnub, které se začaly množit poté, co se na prsteníčku brunetky objevil prsten s velkým kamenem.

S Ronaldem Rodriguez vychovává nejmladší Alanu Martinu, kterou porodila, dvojčata Matea a Evu a nejstaršího Cristiana Juniora, které fotbalistovi odnosily dvě náhradní matky. ■