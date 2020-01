Lucie Vondráčková Foto: Jakub Ludvík

S takovým produktem by se prý ale Vondráčková nikdy nespojila. „Tak se zase (chvilku byla pauza) zjevuje podvodná reklama na nějaké podivné hubnutí, kde použili mou fotku. Je to samozřejmě nesmysl. Jediné, co funguje, je dost pohybu a zdravý jídelníček. Žádné zázraky, žádné zkratky, žádné speciální přípravky... Prostě makat a nejíst blbosti,“ vzkázala všem fanouškům Vondráčková, jež se od reklamy distancuje.

Tohle foto Vondráčkové zneužili podvodníci.

„Nevěřte prosím hubnoucím nesmyslům. Ať už je tam fotka kohokoliv,“ dodala naštvaná zpěvačka. ■