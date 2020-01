Chybělo málo a byly venku! Slavná rapperka vystavila bujné poprsí v saku bez podprsenky

Lil Kim Profimedia.cz

Rapová legenda Lil Kim (45) ví, jak na sebe upozornit, a nikdy se nebála vulgárních kostýmů. Ty by jí občas mohly závidět i hvězdy filmů pro dospělé. Opět to dokázala na after party Grammy, kam vyrazila v mini sukni a saku bez podprsenky.