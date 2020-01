Tomáš Klus to schytal od fanoušků: Takhle nešťastně varoval před panikou z nebezpečného koronaviru

Tomáš Klus varuje před panikou. Michaela Feuereislová

„Statistika nuda je, má však cenné údaje,“ sdílel Klus na Instagramu tabulku, která poukazuje na to, že koronavirus zatím není takovým strašákem jako chřipka. Klus tak varuje před panikou, protože lidé v Česku vzali útokem lékárny a skupují ve velkém roušky.

Řada fanoušků se zpěvákem souhlasí, jiní ho ale kárají, že obavy před koronavirem zlehčuje.

„Tak logicky umře mnohem víc lidí na chřipku za rok, když tenhle virus je znám teprve pár týdnů,“ napsal Klusovi jeden z fanoušků.

„Tady se porovnávají dva týdny s jedním rokem. Horší by bylo, kdyby za rok zemřelo víc lidí na ten virus než na chřipku, a potom by tenhle post byl teda dost vtipný meme a totál nerelevantní pan Klus. Možná bych se i trošku styděla tohle sem dávat,“ přisadila si jedna z dam.

A další se přidávali. „Tomáši, nezlobte se na mě, ale dělat statistiku teď, to je opravdu mimo. Čísla se budou ještě měnit, problém to opravdu je, lidi se nedávají do izolace jen tak. Co vše pustila čínská vláda ven a co si zatím nechala pro sebe, to je taky otázka. Navíc se stále pořádně neví, jak tuto nemoc léčit. Takže ano, hysterie a panika určitě není na místě. Ale tyto s prominutím hloupé statistiky už vůbec ne. Kdo ví, kde budeme s čísly za měsíc,“ divila se Klusově statusu přispěvatelka. Další ale dávají zpěvákovi za pravdu a poukazují na to, že mu šlo hlavně o to, aby se nevyvolávala zbytečná hysterie.

A jaká je momentálně situace v Česku? Čeští lékaři prověřují několik případů podezření na koronavirus, kterým se v Číně nakazilo přes 4500 lidí a 106 jich zemřelo. První případ potvrzeného koronaviru oznámilo v úterý ráno Německo. ■