Není jen herečka a spisovatelka: Vlastina Svátková navrhuje také oblečení

My jsme si s ní povídali před přehlídkou autorského dua Jaroslavy a Dominiky Sedláčkových, s jejichž tvorbou se seznámila na loňském mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. "Možná si u nich také něco zamluvím," usmívala se.

Nicméně nás zajímala hlavně její tvorba. "Já to tom moc nemluvím, ani se tím nechlubím. Spíš jsem si začala hrát s tím, že vytvářím věci, které bych chtěla já nosit a nikde jsem je nenašla. Respektuju tvorbu módních návrhářů a vůbec se s nimi nesrovnávám," vysvětlovala.

Její kousky jsou tak v opravdu hodně limitované edici po jednom kusu. "Je to jen takový vzorek pro mne a nepočítala jsem s tím, že to budou chtít i nějací ostatní lidé. Ženy mi píší, že by chtěly také takové šaty nebo kabát a já jsem z toho rozhozená, protože ta látka je jenom jedna. Tak jsem to také zamýšlela. Líbí se mi ten proces, včetně vybírání látky, kterou si objednávám ze zahraničí s tím, že v ní tady nikoho nepotkám," doplnila.

Šanci mají dámy jen jednou za čas, když se Vlastina rozhodne zbavit části oblečení prostřednictvím sociální sítě, kde kousky prodává. "Co utržím, tak pak rozdám na charitu, naposledy jsem peníze dala nadaci Světluška," upřesnila. ■