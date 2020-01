Anna Klápšťová Foto: Česká televize

Nejraději peče koláče s tradičními náplněmi a různé druhy vánočního cukroví. Ve skutečnosti se ale sladkostí téměř nedotkne a své lahůdky ochutnává minimálně. Pohublá Anička totiž už léta bojuje s mentální anorexií. Je proto v invalidním důchodu. Pečení jí paradoxně pomáhá s nemocí bojovat, protože přijde na jiné myšlenky.

„Neochutnávám sladká jídla, protože už pátým rokem bojuju s anorexií a poruchami příjmu potravy, z každého sousta mám potom výčitky. I když je to občas zdravé, tak si to prostě ta hlava nechce připustit a s ochutnáváním je pak velký problém,“ nechala se ve čtvrtém díle pořadu slyšet Anička, která přeci jen aspoň trošku ze svého pokrmu ochutnala. A osmělila se o svém zdravotním problému říct více.

„Do poruch příjmu potravy se dá sklouznout hrozně jednoduše, já si nic takového nikdy nepřipouštěla, že bych tím mohla trpět. Může to začít nevinným hubnutím, nebo člověk vynechá sladké a rozjede se to. Myslím si, že nejdůležitější na tom je, zadržet to včas, protože když to člověk zachytí pozdě, tak už je to opravdu doživotní problém, a to můžu říct z vlastní zkušenosti,“ dodala Anička, která se s anorexií pere statečně, což je patrné i z její účasti v soutěži. ■