S blondýnkou je konec: Zpěvačka Verony se rozhodla pro radikální změnu a je z ní zrzka

Veronika Stýblová se pochlubila novým vzhledem. Foto: archiv V.Stýblové

„Dlouho jsem o takové změně přemýšlela, původně jsem chtěla úplně hnědou barvu, ale můj kadeřník Petr Noss mě přemluvil, že barva do zrz mi bude slušet mnohem více. Tak jsme se do toho dali a vznikl tento krásný výsledek. Byla jsem velmi mile překvapená, jak moc se mi to líbí, “ svěřila se nám bývalá blondýnka, která je se svým novým vzhledem hodně spokojená.

Změnu barvy vlasů zpěvačka ale konzultovala také se svým kolegou z kapely. „Takovou velkou změnu jsem samozřejmě řešila se svým parťákem Petrem Fiderem kvůli kapele Verona a on sám byl vlastně velmi rád, že jsem se pro takovou změnu rozhodla. Jediný, kdo si prý bude muset chvíli zvyknout, je můj manžel,“ dodala s úsměvem Veronika. ■