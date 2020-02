Vrhla se sexbomba Decastelo na novou profesi? Zpěvák z Tváře se obával, že o svou tvář přijde

Nebezpečně to jen vypadalo. Herminapress

Když jsme ji potkali na třetích narozeninách luxusního pánského holičství na pražských Vinohradech, zdálo se, že tato renesanční žena koketuje nově s profesí lazebnice. Eva vzala štětku, naostřila břitvu a názorně předvedla, že jí žádná práce není cizí. „Ne, není to žádná rekvalifikace. Zůstanu u toho, co umím a zvládám, ale když už jsem v pánském lazebnickém salonu, tak proč si nevyzkoušet i něco, co zatím úplně neovládám, ovšem ráda bych se to naučila.

Doma stříhám hlavy, tady se pod vedením odborníků naučím i holit,“ nechala se slyšet Eva a pustila se do díla. Namydlit tvář zpěvákovi Honzovi Kopečnému zvládla hravě, když se však v jejích ruku objevila břitva, zákazník trochu znejistěl. „Klídek, Honzíku. Něco jsem okoukala, ruku mám pevnou, takže se uvolni a dáme se do toho,“ zahlásila herečka a nekompromisně zabořila lehce se vzpouzejícího kamaráda do křesla a vrhla se do díla. Zaplať Bůh, vše dobře dopadlo a muzikálový zpěvák vyvázl bez jediného šrámu. ■