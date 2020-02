Je jedním z nejdéle sloužících muzikálových zpěváků: V prvním účinkoval už před 50 lety, nyní exceluje v Čarodějce

Zpěvák Josef Štágr oslaví sedmdesátku na muzikálovém jevišti. Super.cz

V muzikálech se v rolích alternuje s o dvacet let mladšími kolegy a divák by to nepoznal. Zpěvák Josef Štágr, jehož můžeme vídat například v Čarodějce v GoJa Music Hall v roli čaroděje ze země Oz, kterou hraje i Marian Vojtko (46), přitom už v únoru oslaví sedmdesáté narozeniny. Ve velkém ale slavit nebude.