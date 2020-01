Andrea Sestini Hlaváčková vypadá půl roku po porodu skvěle. Super.cz

Tenistka už je zase štíhlounká, ale nešlo to prý hned. "Hrozně jsem to řešila asi tři měsíce po porodu, že to není ještě zdaleka ono. A pak jsem to přes Vánoce nechala být, přestala jsem to řešit i cvičit a to tělo se nějak scvrklo samo," svěřila. "Proporce a tvary ještě nejsou ono, ale váha už je zpátky," dodala s tím, že jako v době profesionální kariéry, kdy se starala jen o sebe, už to asi nikdy nebude.

Pokud jde o tenis, návrat moc neplánuje. "Maximálně přemýšlím o tom, že bych se přespříští léto s tenisem oficiálně rozloučila. Ale ještě pořád nevím, jak to udělat. Jestli se do té doby dostanu do formy, že bych si nějaký turnaj zahrála. Mohla bych nastoupit i do velkého tenisu, protože mám ještě schovaný žebříček. Ale nastoupila bych jen tehdy, kdybych hrála opravdu dobře, a nevím, jestli budu mít čas se připravit," uzavřela. ■