Martina Pártlová skoro přišla o vlasy: Schovává je pod rádiovkou!

Součásti zábavné trojice 3 v 1 se daří skvěle. Skoro až moc. Martina Pártlová (40) má těsně před kolaudací domu na okraji Prahy, na který si vydělala sama, aniž by jí přispěl nějaký přítel, a před dubnovým začátkem sezóny s kapelou Čechomor si chce po Thajsku a Dubaji dopřát ještě jednu exotickou dovolenou.

To už by mohlo i skalní fanoušky naštvat. Ale aspoň drobné trable má. "V prosinci jsme měli každý den koncert s Čechomorem a já jsem si kulmou upálila skoro všechny své krásné vlasy. Musela jsem to nechat ostříhat téměř na chlapečka," vyprávěla nám Martina, proč na poslední večírek, kde jsme ji potkali, přišla s rádiovkou naraženou na hlavě.

Kadeřnický zákrok sice dopadl dobře, ale zpěvačka si sama s účesem neví moc rady. "Špatně jsem to vyfénovala a zůstaly mi tam trčet takové tři chlupy," dodala. "Jo a taky jsem přibrala, kdyby ještě chtěl někdo něco horšího vědět," prozradila. ■