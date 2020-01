Georgia May Jagger Profimedia.cz

Legendární zpěvák skupiny Rolling Stones Mick Jagger (76) se musí dmout pýchou. Jeho dcera Georgia May Jagger ukázala sexy křivky v nové kampani na spodní prádlo.

Georgia je úspěšná modelka, která se už objevila v kampaních pro značky Rimmel, H&M, Reserved či Just Cavalli. Tentokrát se ovšem pustila do focení spodního prádla a rozhodně je na co se dívat.

Sexy snímky nafotila a natočila pro značky Victoria´s Secret ve spojení s For Love & Lemons. Georgia předvádí krásné krajkové prádlo a je až nebezpečně svůdná. Tahle kráska má velice dobré geny, však i její matka Jerry Hall se ještě v 63 letech ukazuje v plavkách a vypadá skvěle. ■