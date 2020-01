Michael Foret se synem Timem Foto: Archiv M. Foreta

Přátelé prý Michaela a Elišku připravovali na to, že to bude náročné. To zpěvák uznává, ale prý méně, než s manželkou čekali. „Kámoši, co mají dvě děti, nás varovali. Že to není žádnej med a že jedno dítě je oproti dvěma procházkou růžovým sadem. Občas si připadám jako kapitán nějakýho rozjetýho týmu v americkým fotbalu, ale je to pecka,“ říká zpěvák.

„Fakt je to asi strop. Sebevětší úspěch, ani sebevíc peněz se nikdy nevyrovná tomu mít zdravou rodinu. Potěšení je prchavý, ale radost je věčná,“ dodal Foret.

Aby novinek v jeho životě nebylo málo, rodina se před časem přestěhovala z bytu do domu za Prahou a nový rok si pro Michaela připravil i pracovní výzvy. Poprvé si zahrál v seriálu, v Modrém kódu, a objevil se také ve filmu Případ mrtvého nebožtíka. „Je zajímavé pozorovat ten rozdíl mezi natáčením filmu a seriálu. Filmů a reklam už jsem pár natočil, ale tohle byl můj první seriál. A bavilo mě to,“ říká. Co se hudebních aktivit týče, mj. je Foret patronem Avon Pochodu, kde 6. června vystoupí se svým projektem MikAel. ■