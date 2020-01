Soutěžily, která je víc sexy? V tomhle se na hudební akci roku blýskly manželky slavných bratrů

Nick Jonas a Priyanka Chopra Profimedia.cz

Bratři Kevin, Nick a Joe Jonasové, vystupující jako hudební uskupení Jonas Brothers, měli na galavečeru Grammy nepřehlédnutelný doprovod. Do Staples centra v Los Angeles s nimi dorazily manželky Danielle Jonas, (37) a Sophie Turner (23), které jako by se trumfovaly v tom, která bude víc sexy.

Nejvýraznější róbu bezesporu vynesla někdejší Miss World Chopra, jejíž šaty měly široký výstřih až pod pupík; téměř do pasu vedl i rozparek dlouhých šatů Danielle Jonas a Turner naopak zvolila nekonvenčně minišaty.

Kapela Jonas Brothers vystoupila hned v úvodu večera s písněmi What A Man Gotta Do a Five More Minutes. Bavili se nejen lidé v sále, ale také diváci u obrazovek, hlavně kvůli nepříjemnosti s jídlem, která se stala nejmladšímu Nickovi. Skvěle z ní ale vybruslil.

Ceny opanovala osmnáctiletá Billie Eilish, která zvítězila v kategoriích album roku, píseň roku, nahrávka roku a nejlepší nový interpret. ■