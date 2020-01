Selena Gomez promluvila o toxickém vztahu s Justinem Bieberem: Cítím se jako oběť týrání, prohlásila

Selena Gomez v nedávném rozhovoru šokovala. Profimedia.cz

„Cítím se jako oběť týrání,“ uvedla bývalá hvězda Disney. Když se jí reportér zeptal, jestli má na mysli emocionální týrání, odpověděla: „Ano, a myslím, že je to něco, čemu jsem porozuměla až v dospělosti,“ upřesnila.

„Rozhodně nechci strávit zbytek života tím, že o tom budu mluvit. Mohu hrdě prohlásit, že se cítím silná a našla jsem způsob, jak se přes to přenést s grácií,“ doplnila.

Rozhovor se stočil k Justinovi, když zpěvačka mluvila o nedávno vydaném hitu Lose You To Love Me, který se týká jejich „toxického“ vztahu. „Jsem na píseň velmi pyšná. Cítila jsem, že jsem to pořádně neuzavřela, a potřebovala jsem nějak říct, co mám na srdci.“

„Bylo to velmi složité a jsem ráda, že je po všem,“ uzavřela. Po jejich posledním rozchodu zpěvák rychle přešel ke své dnes již manželce Hailey Baldwin. S tou se oženil ještě téhož roku.

Bieber, který nedávno světu oznámil, že se potýká s lymskou boreliózou, přiznal, že v minulosti holdoval drogám, zneužíval ženy, s nimiž byl ve vztahu, a ani trochu si jich nevážil. Gomez se krátce po finálním rozchodu s Bieberem vrátily zdravotní problémy spojené s nemocí ledvin. Letos ohlásila comeback na hudební scénu vydáním desky Rare. ■