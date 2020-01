Několik dní po oznámení, že má Parkinsona, vyrazil Ozzy Osbourne do společnosti: Oporou mu byla hůlka i manželka

Ozzyho Osbourna doprovodila dcera Kelly a manželka Sharon. Profimedia.cz

Je to jen několik dní, co se rocker Ozzy Osbourne (71) podělil se světem o zdrcující diagnózu. Zpěvák trpí Parkinsonovou chorobou , ale ani tak si nenechal ujít udílení hudebních cen Grammy. Tam ho doprovodila jak dcera Kelly, tak manželka Sharon.

I s hůlkou vypadal v dobrém rozpoložení a rozdával úsměvy. Se Sharon pak sdílel i polibek. Ozzy a jeho rodina promluvili o nemoci v pořadu Good Morning America.

„Není to smrtelné, ale ovlivňuje to určité nervy v těle. Máte dobré dny a najednou den špatný,“ uvedla Ozzyho manželka. Člen rockové skupiny Black Sabbath je vděčný za nekonečnou podporu fanoušků, které se mu dostává. V dubnu by měl podstoupit léčbu ve Švýcarsku. ■