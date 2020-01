Nick Jonas vystoupil na Grammy se špenátem mezi zuby. Jeho reakce fanoušky dostala

Kapela Jonas Brothers Profimedia.cz

O jednu z mála vtipných situací se postaral, i když nechtěně, zpěvák Nick Jonas. Při jeho vystoupení si fanoušci všimli, že mu mezi zuby zůstal kus špenátu nebo jiné zeleniny a nenechali to bez odezvy. Sociální sítě během chvilky zaplnily dotazy typu: „Vidím dobře, že má Nick Jonas mezi zuby kus špenátu?“ a vzkazy jako: „Žárlím na to, co se Nickovi zaseklo mezi zuby“.

Kapela Jonas Brothers, kterou s Nickem tvoří bratři Joe a Kevin, vystoupila mezi prvními s písněmi What A Man Gotta Do a Five More Minutes. Když se po odchodu z pódia Nick dozvěděl, co se stalo, okomentoval to vtipně a s nadhledem: „Tak aspoň víte, že jsem snědl všechnu zeleninu.“

Nick Jonas had food in his teeth. Yup. #GRAMMYs pic.twitter.com/apxAgrv0qP — Ryan Schocket (@RyanSchocket) January 27, 2020

