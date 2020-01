Návrat na hudební scénu se neobešel bez slz: Demi Lovato vystoupila poprvé od předávkování drogami

Demi Lovato se neubránila slzám. Profimedia.cz

Nedělní udílení hudebních cen Grammy se neobešlo bez emocí a potoků slz. A to nejen kvůli tragické smrti basketbalisty Kobeho Bryanta (✝41) a jeho dcerky. O silný emotivní zážitek se postarala i zpěvačka Demi Lovato (27). Ta vystoupila poprvé od předávkování drogami v létě 2018, a to s písní Anyone, kterou sama označila za zoufalé volání o pomoc.