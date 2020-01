Lewis Capaldi Profimedia.cz

Skotský zpěvák Lewis Capaldi je senzací posledních dvou let a jeho sláva stoupá neskutečnou rychlostí. Dostal se na první místa nejen v evropských, ale i amerických hitparádách a vysloužil si nominace na Grammy, kam se letos vydal poprvé.

Na jeho volbě oblečení to bylo znát, protože jeho oblečení neneslo věhlasné značky, ale zpěvákovi bylo hlavně pohodlné. Nominovaný byl v kategorii píseň roku se svým hitem Someone You Loved, cenu mu ovšem vyfoukla Billie Eilish (18) s hitem Bad Guy.

Třiadvacetiletý zpěvák měl z celé akce velkou srandu a podělil se pár situací se svými fanoušky na Twitteru. Nejprve fotka ze záchodu a potom přišla na řadu vtipná historka ze sálu. „Jedna z organizátorek na Grammy za mnou před chvílí přišla a nabídla mi místo k sezení. Myslela si, že jsem náhradník na výplň prázdných křesel, když jde někdo na záchod,“ prozradil Lewis fanouškům, kteří jeho trapný moment hned sdíleli a psali, že by si paní měla asi najít jinou práci, když ho nezná.