Hvězdy jsou zdrcené tragickou smrtí Bryanta a jeho dcerky: Vzpomíná JLo, Kim, Alicia Keys a další

Zpěvačka Lizzo mu věnovala své úvodní vystoupení a moderátorka večera Alicia Keys (40) sdělila že je neskutečně smutná z toho, co se hvězdě NBA stalo: „Dnes přišlo Los Angeles, Amerika a celý svět o hrdinu a my tu teď stojíme se zlomenými srdci v budově, kterou Kobe Bryant postavil.“ Předávání cen probíhalo v Staples Centre, kde Kobe 20 let hrál za LA Lakers. Dojetí bylo vidět i na hvězdách v publiku.

Čtyřmi soškami Grammy ověnčená Billie Eilish (18) byla ze zprávy v šoku: „Je opravdu těžké o tom mluvit, je to tak nečekané, nemám slov. Otec Miley Cyrus (27) Billy Ray s dojetím pronesl: „Nemůžeme přestat plakat. Kobe byl úžasný muž. Nejen legenda ve sportu, ale legenda jako člověk a otec. Byl úžasný vzor.“

Jennifer Lopez (50) zesnulému sportovci a jeho třináctileté dceři, která s ním zemřela v havarovaném vrtulníku, věnovala dojemnou vzpomínku na svém instagramovém účtu. „Rodina. Když jsem si projížděla Kobeho fotky na Instagramu, a při tom jsme na něj s Alexem vzpomínali, to hlavní, co na nás z toho všeho sálalo, bylo, že rodina je to nejdůležitější. Jsme smutní z jeho ztráty, ale to je jen zrnko toho, co musí právě teď prožívat jeho žena Vanessa,“ rozepsala se Jennifer a poslala celé jeho rodině hodně sil a lásky.

Jennifer přidala i několik společných fotek:

Na Instagramu popřála hodně sil Kobeho manželce a jejich třem dcerám i Kim Kardashian (39). Ta přidala fotku Bryanta s dcerou Gigi, která s ním často chodila na zápasy a sama basketbal hrála.