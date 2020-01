Orlando Bloom se přišel podívat na Jágra: Takhle fandil hollywoodský herec na hokeji v Kladně

Orlando Bloom v dresu Rytířů Kladno. Foto: instagram Rytíři Kladno

Tentokrát si produkce seriálu pro hvězdu bijáků, jako jsou Piráti z Karibiku nebo Pán prstenů, připravila trochu jiný zážitek. Orlanda, jeho otce, který ho v Praze již několikrát navštívil, a samozřejmě hercova pudlíka Mightyho vzali na hokejový zápas.

Světoznámý herec vyrazil do Kladna fandit Rytířům a podívat se na Jaromíra Jágra (47). Filmová hvězda si užívala celý zápas, a to nejen proto, že mohla na ledě vidět hokejovou legendu. „Jestli jste to nevěděli, nikdy jsem nebyl na hokeji. Jsem od teď fanouškem číslo jedna,“ a přidal fotky nejenom fotky ze zápasu, ale i Jágra na střídačce.

Blooma přivítala hokejová hala velkým aplausem, a dokonce mu ve druhé třetině předali hokejový dres se jménem a číslem 13. Britský herec následně zavítal i do šaten, kde se po zápase fotil a vítal s některými hráči. ■