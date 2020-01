Zdravotní podprsenku po plastice už odložila: Miss Czech Republic vynesla nové trojky v plesové róbě

Denisa Spergerová poprvé ukázala nové trojky bez zdravotní podprsenky. Herminapress

Té to seklo v modelu značky Escada, který pro ni na největší brněnskou společenskou událost vybral stylista soutěže Sam Dolce. "Sice už mám od operace za sebou i nějaké focení, ale na velké tancování jsem se ještě necítila. Takže jsem spíš ochutnávala lahůdky a speciality, které tady byly naprosto úžasné a večer jsem propovídala u stolu," vysvětlila Denisa, která přijela spolu s ředitelkou soutěže Taťánou Makarenko (30).

Hned druhý den po plese společně zamířily na soustředění pro finalistky dalšího ročníku soutěže krásy do rakouských lázní, kde má proběhnout i jedna z doprovodných disciplín Miss Czech Republic The Best in Swimsuits, tedy nejlepší prezentace dívek v plavkách. Denisa ji loni vyhrála, takže byla zvědavá, která z dívek bude kráčet v jejích stopách. ■