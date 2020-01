Dara Rolins provokuje opáleným tělem v bikinách a prozradila recept na dokonalou figuru: Pozor, není za tím žádná dřina

Tohle je pastva pro oči. Foto: Instagram D. Rolins

Kromě zábavy ale nezapomíná i na povinnosti. Například se pustila do focení snímků pro svůj další diář Rok podle Dary. Velká část fotek vzniká právě na Bali a není žádným překvapením, že jde především o snímky v plavkách, kterými se Dara pochlubila i na svých sociálních sítích. Přesto, že většina fanoušků její figuru samozřejmě opěvuje, najdou se i tací, kteří Daru kritizují, že je „přehnaná“ co se svalů týče, nebo naopak vychrtlá. K tomu se zpěváčka vyjádřila.

„Srdce mi to netrhá, spíš se vždy pobavím a zkouším si představit, zda by i mě napadlo psát Beyoncé na Instagram, že jí ten zadeček a stehýnka pěkně narostly, a zda by nechtěla méně papat, nebo se jinak oblékat a tak,“ komentuje s dávkou ironie Dara.

„I když mi to většina z vás stále nevěří (nevadí), nejsou za tím ŽÁDNÉ hodiny dřiny, mou postavu nemám vydřenou, jak často píšete. Mám prostě takovou genetiku. Tečka. A ano, osobně to vnímám jako štěstí,“ svěřila se na svém instagramovém profilu.

Jediný pohyb, který prý kráska pravidelně provozuje nejsou hodiny v posilovně, ale jóga, kterou si zamilovala. Důraz dává hlavně na svůj jídelníček.

„Myslím že to, co je v mém případě to rozhodující, co řeším mnohem víc než cvičení, a co může z té největší části za mou postavu, je jídlo. TO opravdu řeším. Přiznávám. V tomto směru jsem extrémně přísná, zodpovědná a o mé pevné vůli tradují legendy,“ pokračuje s dávkou humoru a apeluje na mladé slečny, aby si nepletly pevnou vůli s hladověním.

„Nikdy neprasím, ale není to o odříkání jídla v obecné rovině! Papat se musí a to říkám hlavně vám, mladé ženy.“ ■