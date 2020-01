Tohle „romantické“ gesto se nepovedlo: Timo Tolkki si nechal Dominiku vytetovat na ruku, hned nad svou ex!

Finský muzikant zvolil nevšední přesvědčovací taktiku. Foto: archiv K Gotta

Timo Tolkki dělá všechno pro to, aby srdce své manželky Dominiky Gottové (46) získal zpět. Fanoušci ale nevěřícně kroutí hlavou nad tím, jakým způsobem o dceru zesnulého slavíka bojuje.

Finský muzikant, trpící bipolární poruchou a sklonem k alkoholu, se ocitl v Praze s tím, že chce po dvou měsících od rozchodu vidět svou ženu a rozmluvit jí rozvod. Jak se později ukázalo, Dominika o jeho návštěvu příliš nestála.

Neodbytný Tolkki se ale přesto rozhodl v Praze zůstat a snažit se dál. Muzikant tráví většinu času na hotelu, a tak má možnost přemýšlet, čím svou ženu přesvědčit, aby mu dala ještě šanci. Ze začátku vsadil na romantiku a koupil Dominice její oblíbenou růžovou růži. Pak ale vymyslel jiné vyznání lásky. Zašel do tetovacího studia a svou manželku si nechal zvěčnit na kůži.

„Zpátky na pokoji a mám dvě nová tetování,“ hlásí Tolkki po příchodu na hotel svým fanouškům na sociálních sítích.

Po chvíli přidal i snímek výtvoru. Na ruku si nechal vytetovat „Domi“. Některé fanoušky ovšem na fotce víc než nové tetování zaujaly jizvy, které se nachází přímo pod ním. Timo později prozradil, že si na stejné místo nechal kdysi vytetovat jméno své druhé ženy, které potom odstranil.

„No to je gesto, dát si tetování nynější ženy na jizvy první ženy...no to už si utnul úplně Timo...,“ podivuje se jedna z fanynek. „Prosím Timovu rodinu z Finska, aby mu pomohla s návratem domů a léčbou ve Finsku,“ píše další žena, která zřejmě také nevěří tomu, že by Tolkki podobnými gesty svou ženu ohromil. ■