Nesvadbová si nemohla vybrat ze tří úchvatných modelů. Kamarádka jí proto přes noc šila další róbu

Barbora Nesvadbová

Pozvánku na Ples jako Brno sice obdržela Barbara Nesvadbová (45) s velkým předstihem, ale jak už to bývá, róbu na největší plesovou událost v moravské metropoli sháněla díky časové zaneprázdněnosti až na poslední chvíli. Známou spisovatelku opětovně zachránila její dobrá kamarádka a dvorní návrhářka v jedné osobě Tatiana Kovaříková.

„Poprvé jsme s Táňou byli na zkoušce nerozhodné. Zkoušela jsem troje šaty z její zimní kolekce, a nakonec se Tánička rozhodla, že ušije ještě čtvrté. Ty mi došívala na poslední chvíli jako překvapení. Celou noc nespala a přiveze je rovnou do Brna,“ svěřila se nám Bára na zkoušce v pražském salonu Tatiana.

Nesvadbová se na Plese jako Brno nebude bavit, ale čeká ji hlubší poslání. Její nezisková organizace BeCharity obdrží od organizátorů plesu finanční příspěvek na pomoc hendikepovaným dětem. „Kromě nás se bude pomáhat také další nadaci. Takže jde o děti a staré lidi, což je moc hezké,“ říká Bára.

Spisovatelka bude mít nejen dilema, co si obléct, ale zatím není ani jisté, kdo ji doprovodí. Bude to muž, do kterého je zamilovaná, nebo nějaký jiný ctitel? ■