Tohle tělo rozhodně nezůstane bez chlapa: Po rozvodu se ale Chmelířová do další svatby nežene

Tohle tělo nemůže zůstat samo.

Proslavila se v roce 2007 získáním korunky krásy. Modeling byl pro Veroniku Chmelířovou (33) víc než deset let hlavním povoláním. To se ale pomalu mění. „Řekla bych, že mě modeling ne vždy dostatečně naplňoval, vždy jsem se toužila uplatňovat i mimo tuto oblast, ať už studiem na vysoké škole, či později prací v produkční oblasti,“ svěřila Veronika.

Zakázky si modelka nyní už vybírá. „Mám stálé klienty v zahraničí, se kterými spolupracuji už dlouhá léta a pak samozřejmě moje Beata Rajská, pokud to tak smím směle nazvat. Té bych byla ráda věrná a odchodila jednou přehlídku třeba i s těhotenským bříškem,“ řekla Veronika, která svou dokonalou figuru předvedla na narozeninové oslavě lazebnictví na pražských Vinohradech.

Po rozvodu s hokejistou Milanem Procházkou si snaží Chmelířová úzkostlivě chránit své soukromí. „Rozhodla jsem se kdysi zůstat v mediálním prostředí, tak tomu chci čelit sama. Co se týče vztahů a vůbec celkového bytí, čím dál víc si říkám, že se skutečně dějí věci kolem nás z určitého důvodu a věřím, že vše má svůj správný čas, netrápím se tedy myšlenkami na to, co bude, nebo by být mělo a žiji přítomným okamžikem,“ svěřila modelka, která by rozhodně chtěla děti.

„Vždy jsem chtěla tři, tak uvidím, kolik se toho ještě dá stihnout. Biologické hodiny mě úplně nestraší, ale přiznávám, že na to myslím daleko víc než dřív, po třicítce tomu tlaku z okolí moc neutečete,“ prozradila Veronika, která na další svatbu nemyslí. „Svatba byl jeden z mých nejkrásnějších momentů v životě, určitě jsem na ni nezanevřela, ale ani se do ní neženu. Svým způsobem jsem to, co každá holka chce zažít, už měla. Šaty, velkou hostinu, hodně lidí, teď už bych na ničem velkém nelpěla,“ řekla modelka. ■