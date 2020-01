Od focení pro pánský magazín zhubla a zpevnila křivky. Sexbombu Decastelo ale prý už v lascivních pózách neuvidíme

Decastelo se prý konečně přemohla ke cvičení. Herminapress

„Teď jsem opět nastartovaná na cvičení, kam chodím hned, jakmile odvezu děti do školy, takže už mám kilo dole,“ říká Eva, které ale primárně nejde o snížení váhy, ale spíš o lepší fyzičku. „Celá jsem se opět trochu zpevnila, a vlastně je mi teď i s pár kily navíc, než jsem zvyklá, úplně skvěle. Tak jsem si řekla, že minimálně měsíc si nestoupnu na váhu, protože je to jedno,“ usmívala se během rozhovoru na narozeninách lazebnictví na pražských Vinohradech, které moderovala.

Nyní, se zpevněnou figurou, by Decastelo hýřila možná ještě větším sebevědomím. Ona se ale k dalšímu podobnému focení nechystá, byť je prý o ni v tomto segmentu zájem. „Vzhledem k tomu, že vydání s mými fotkami bylo nejprodávanějším číslem celého roku, nabídky stále chodí. Ale já to moc neřeším, protože když si chci zvednout sebevědomí, že ve skoro dvaačtyřiceti letech to ještě není hrůza, udělám si sama fotku na Instagram, hodně vyretušuju a je to,“ dodala Decastelo. ■