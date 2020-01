Eva Decastelo dostala roli v seriálu, který napsal její manžel: O protekci prý nejde

Eva Decastelo dostala roli v seriálu Slunečná. Herminapress

Nedá se ale prý mluvit o nějaké „tlačence“, kdyby se jednalo o protekci, Eva by se dočkala podstatně větší role. Navíc spíš než jako herečka Eva působí na place jako bavička kolegů v pauzách mezi natáčením.

„Seriál Slunečná je opravdu fenomén a jsem moc ráda, že se to týmu, ve kterém je i můj manžel, takhle hezky povedlo,“ raduje se Eva, která svému muži do jeho tvorby prý nijak nemluví. „Je pravda, že mi občas dá přečíst scénář a já třeba řeknu, že tohle by ženská přeci neudělala. A on mi vysvětlí, proč by to určitě udělala, a já ve finále musím uznat, že má pravdu.“

Scenárista a spisovatel tak pomoc své ženy při psaní nepotřebuje. „Má plnou hlavu všech možných zápletek a příběhů, napsal šest knih, Slunečná je jeho šestý seriál, a příval nápadů se ještě nezastavil. Jsem ráda, že se z toho může vypsat, protože vzhledem k tomu, jak jsem ukecaná, se ke slovu v naší domácnosti téměř nedostane.“

Ze své malé role je Decastelo nadšená. „Manžela mi hraje Leoš Noha a je to trochu kráva, takže když se role obsazovala, vzpomněli si na mě díky podobné roli, kterou jsme měla v Ohnivém kuřeti,“ smála se Decastelo. ■