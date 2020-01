Ve zranitelnosti je síla, napsala Christina Aguilera ke snímku, kde je téměř nahá

Christina Aguilera Profimedia.cz

Před měsícem oslavila poslední narozeniny s trojkou na začátku, ale ani to Christinu Aguileru (39) nezastaví od peprných snímků.

Své fanoušky na Instagramu potěšila snímkem v černém kabátě, který má na nahém těle a je rozhalený jen tak, aby hodně naznačil, ale nic tak úplně neukázal. Zpěvačka se odhalování nebojí ani na svých koncertech. Modely, které obléká v Las Vegas, také zahalují jen to nejnutnější.

Zpěvačka loni oslavila dvacet let od uvedení svého nejslavnějšího hitu „Genie in a Bottle“, který ji poslal na horní příčky hitparád a do přímé konkurence s tehdejší popovou princeznou Britney Spears (38). Kde jsou ty časy, kdy spolu tyto dvě blonďaté krásky soupeřily o přízeň posluchačů? ■