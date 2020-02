Fran Drescher Profimedia.cz

„Je nám spolu příjemně, máme svou rutinu. Nechodíme spolu ven, do restaurací, nerandíme. Ale to, co děláme, to nám jde,“ uvedla herečka, aniž by prozradila jméno svého přítele. Milostný život s ním je ale prý báječný.

Drescher má za sebou dvě nevydařená manželství. První s Peterem Marcem Jacobsonem bylo ukončené po dlouhých 21 letech v roce 1999. Vyšlo totiž najevo, že Jacobson je gay a oba tak dávají přednost mužům. Zůstali však přáteli.

Druhý rozvod se Shivou Ayyaduraiem proběhl v roce 2016, ani ne dva roky po svatbě a tři léta po začátku vztahu. Poté si herečka dala čas na poznání sebe samé. „Tak nějak randím sama se sebou a docela mi to jde. S muži nerandím,“ uvedla. ■