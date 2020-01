Kateřina Kaira Hrachovcová Michaela Feuereislová

Vztah to prý byl čistě přátelský a Vondráčková sportovce angažovala i do svého klipu Stanice svět, kde hrál sexy topiče. Teď urostlého Marka podědila další oficiálně nezadaná žena. Herečka Kateřina Kaira Hrachovcová (45) modela zapojila do svého projektu na podporu pejsků.

Vysvlečený Marek zapózoval v náruči s Katčiným psím miláčkem Punťou. A to už je co říct. „Puntič & Peksič,“ okomentovala černobílý snímek Kaira, které volbu modela, a nikoliv jen toho psího, ihned schválily její fanynky.

„Tak to jsou mazlíčci, oba domácí?“ ptala se Kairy jedna z dam. „Oba dva jsou k nakousnutí,“ nechala by si říct další. „Sen,“ zněl další všeříkající komentář ženy, kterou Peksa doslova rozpálil.

Marek Peksa

Super.cz

Jak je vidět, hokejový brankář o nápadnice rozhodně nemá nouzi. Uvidíme, zda ho Kaira Hrachovcová využije jen k mazlení svých pejsků,nebo zajde ještě dál... ■