Hilary Rhoda Profimedia.cz

„Je to kluk! Sean a já budeme mít dítě a na novou životní kapitolu se nesmírně těšíme,“ uvedla modelka k fotce s bříškem. Ve videu pak dodala: „Loni to byla náročná cesta, dostat se do tohoto bodu, mnohokrát jsme byli nahoře, pak zase dole... Ale pro ty, kteří se snaží počít, tak můžu říct jen to, abyste vytrvali,“ napsala Hilary s tím, že ji snaha o potomka „jednou nebo dvakrát“ málem stála manželství.

O cestě k vytouženému dítěti se rozmluvil i Avery ve svém podcastu. Mimo jiné uvedl, že Rhoda prodělala několik potratů. „Ani vám nemůžu říct, jak jsem rád, že budu táta. Stanu se otcem, budeme mít syna. Nemyslel jsem si, že tenhle den přijde. Tedy, svým způsobem ano, ale dokud se to nestane, tak nikdy nevíte.“

Sdílný byl i ohledně toho, kdy k početí dítěte došlo - po pěti týdnech odloučení kvůli natáčení filmu. „To pak nebyla práce, když jsem neviděl svou ženu pět týdnů,“ usmíval se.

Dítěte se manželé dočkají po necelých letech manželství, brali se v říjnu 2015. ■