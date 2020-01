Na natáčení filmu po pěti letech si splnil sen: Richard Krajčo prozradil, za co byl vděčný

Richard Krajčo Foto: archiv České televize

„Jak jsem dlouho nehrál, tak jsem vděčný ještě za jednu věc. S Mirkem Donutilem jsem se potkával v Národním divadle, ale před kamerou jsme spolu nebyli. Já jsem se na to hrozně těšil. A to jak na Mirka, tak na Ondru Vetchého, pro mě to byl velký zážitek,“ prozradil Krajčo, který se netají tím, že k natáčení se nechal přemlouvat.

„Pro mě byly prioritní děti a kapela, když přišel Jiří (režisér Jiří Svoboda - pozn.), tak jsem ho odmítnul. Nicméně on na to šel chytře, přes moji ženu a přes ni na mě zatlačil. Jsem rád, že jsem do toho šel,“ prozradil zpěvák a herec s tím, že víc se stále považuje za muzikanta.

„Já se furt považuji za frontmana kapely, i když mám vystudované herectví a něco jsem si zahrál, tak pro mě to jsou páni herci a byla to pro mě výzva a byl jsem za to vděčný,“ dodal ke svému novému filmu. ■