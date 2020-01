Rihanně prý nevyšel vztah se saúdským miliardářem: K údajnému rozchodu měla dopomoct i jeho rodina

Vztah Rihanny s Hassanem Jameelem prý nevydržel. Profimedia.cz

O rozchodu zpěvačky Rihanny (31) s miliardářem Hassanem Jameelem se spekuluje snad týden co týden . Pár si své soukromí střeží a neobjevují se společně ani na žádných akcích, takže těžko posoudit, jak to doopravdy mají. A zatímco se zpěvačka/podnikatelka před pár měsíci překvapivě o své lásce trochu rozpovídala , nyní se hovoří o rozchodu definitivním.

Po třech letech vztahu se prý rozešli, protože měl Hassan problémy se zpěvaččinou image. Sám pochází z rodiny zámožných podnikatelů ze Saúdské Arábie a ta by si po jeho boku představovala údajně někoho méně známého a nápadného. Kdo mu nabídne více tradiční vztah, jak sdělil zdroj HollywoodLife.

Vzhledem ke své kariéře, k níž v posledních letech přibylo i podnikání v oblasti kosmetiky a módy, je Rihanna sama poměrně nezávislá a vytížená. „Rozchod si ani jeden nepřál, ale vztah pro ně začal být velmi obtížný,“ uvedl zdroj.

Rihanna stále pracuje na nových kampaních a projektech, které ji také velmi zaměstnávají. A podle všeho změnit svou image, na které léta pracovala, nemá v plánu. „Nemůže to udělat, protože její kariéra to vyžaduje. Vždycky to bude Rihanna,“ uzavřel zdroj. ■