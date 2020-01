Gwen Stefani Profimedia.cz

Blond vlasy a červená rtěnka, to je hlavní znak této zpěvačky, která se proslavila se ska-rockovou skupinou No Doubt. Tuhle image si drží už od jejich průlomového hitu Don´t Speak.

Na večírku v Los Angeles zářila vedle svého partnera Blaka Sheltona v průhledných minišatech, jejichž nášivky zakrývaly jen to nejnutnější. Gwen si stále udržuje svou štíhlou postavu, a tak si stále může dovolit i takhle odvážný model.

Slavný pár spolu randí už pátým rokem a od prosince se spekuluje o jejich možném zasnoubení. Pěvecká dvojice spolu porotcuje v talentové soutěži The Voice a před pár dny vydali společnou zamilovanou píseň Nobody But You. ■